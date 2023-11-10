ماتاريلا: العمليات العسكرية يجب أن تأخذ في الاعتبار الضحايا المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طشقند/روما- رأى رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا أنه “ينبغي أن تأخذ العمليات العسكرية” الاسرائيلية “الضحايا المدنيين في الاعتبار، ولكن العمل المتعمد الذي تقوم به حركة حماس في استهداف المدنيين العزل لا يمكن وضعه على نفس المستوى”، في إشارة إلى الرهائن المدنيين لدى الحركة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال محادثاته اليوم الجمعة في طشقند مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، حسبما أفادت الرئاسة الإيطالية.

وبعد تأكيده على أن “الضحايا المدنيين جميعهم سواء”، أعرب رئيس الجمهورية، في معرض حديثه عن الوضع في غزة، عن “القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني للسكان وكذلك إزاء عدم احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حالة النساء”.