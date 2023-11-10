الرئيس الايطالي: نعم للوساطة لكن دون إذلال روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طشقند/روما- قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا اليوم الجمعة “نحن نشجع كل محاولات الوساطة الجارية” بين موسكو وكييف، والتي “بالطبع تحترم وحدة أراضي أوكرانيا”.

ونقلت الرئاسة الإيطالية عن ماتّاريلا قوله، خلال محادثاته في طشقند مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، “لقد كان غزو أوكرانيا خطأً فادحاً من جانب روسيا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء”.

وأردف “لا أحد يريد إذلال وإضعاف دور روسيا”، فـ”لا يمكن حل أي نزاع من خلال مهاجمة الآخرين”.

وقال ماتاريلا ” لم أكن أتخيل في عمري أن أشهد (مجددا) الحرب في أوروبا”.