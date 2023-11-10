البابا فرنسيس: الحرب هزيمة للبشرية والسلام لا يُبنى بالأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد البابا فرنسيس التأكيد أن “الحرب تشكل هزيمة للبشرية”، كما أن “السلام لا يُبنى بواسطة الأسلحة، لكن من خلال الإصغاء الصبور والحوار والتعاون”.

جاء ذلك في رسالة الجمعة إلى المشاركين في منتدى باريس السادس حول السلام بالعاصمة الفرنسية بمشاركة شخصيات عالمية تمثل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والعالم الأكاديمي بحثا عن حلول مشتركة لأهم التحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر.

في الرسالة التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، لفت البابا إلى أن المنتدى يُعقد هذا العام ضمن سياق عالمي مؤلم للغاية وكتب: “في وقت نشهد فيه تكاثر الصراعات المسلحة، مع ما تحمل معها من آلام وظلم وما تُلحقه من ضرر في بيتنا المشترك، نأمل أن يشكل المنتدى علامة للأمل”، حسبما أفاد الموقع الإعلامي للكرسي الرسولي.

وأعرب فرنسيس في هذا السياق عن تمانيه بأن “تتمكن التعهدات التي سيأخذها المؤتمرون على عاتقهم من تعزيز حوار صادق، يرتكز للإصغاء إلى صرخات جميع المتألمين بسبب الإرهاب والعنف المستشري والحروب، بالإضافة إلى العديد من الآفات التي تعود بالفائدة على جماعات قليلة وتغذي مصالح خاصة وغالباً ما تكون مختبئة وللأسف وراء النوايا النبيلة”.

وجدد البابا الدعوة إلى “إسكات الأسلحة، إعادة النظر في إنتاج أدوات الحرب والدمار والاتجار بها، السير بحزم في الدرب المؤدية نحو نزع السلاح بشكل تدريجي وكامل، كي نتمكن من تحقيق السلام”.

في ختام رسالته إلى المشاركين في منتدى باريس السادس حول السلام، وجه البابا فرنسيس كلمة شكر إلى الجميع وعبر عن أمله بأن تكون النقاشات، التي ستجري على مدى يومين، “غنية ومثمرة، وبأن تسمح بالإصغاء والتلاقي مع كل شخص في إطار التنوع، كي تنمو ثقافة السلام وتحمل ثمارا ملموسة، التي هي ثمار الأخوة”.

من بين المشاركين في أعمال منتدى باريس حول السلام لهذا العام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس جمهورية غانا نانا أكوفو آدو، بالإضافة إلى أستاذ العلوم السياسية غسان سلامة.