وزير الدفاع الإيطالي: مظاهر معاداة السامية أقل قوة في بلدنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أن “مظاهر معاداة السامية أقل قوة في إيطاليا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى”.

وأقر الوزير في تصريحات إذاعية الجمعة بأن “معاداة السامية موجودة في مجتمعنا”، مضيفا “من الواضح أن بعض المظاهرات” التي خرجت على خلفية الحرب في الشرق الاوسط “ليست عفوية بالكامل، بل لها من يدبرها”.

وقال: “نحن نستخدم مصطلح ما يسمى بالحرب الهجينة التي يتم خوضها بالأخبار الكاذبة أو أي شيء آخر”.

وحسب الوزير الإيطالي، فإنه “يبدو أن بعض المظاهرات في فرنسا لم تكن مدفوعة بالعنصرية من جانب بعض المجموعات، بل بفعل نهج مدروس قامت به مجموعات أخرى”، لم يسمها.