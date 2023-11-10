الاتحاد الأوروبي يعلن استلام بروتوكول التفاهم الإيطالي وألبانيا لتحليله بعناية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها “على اتصال مع السلطات الإيطالية” بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ألبانيا بشأن الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية أنيتا هيبر، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل الجمعة: “لا أستطيع أن أقول المزيد: لقد طلبنا معلومات مفصلة حول الموضوع، وقد تلقينا الآن البروتوكول، ونحن نقوم بتحليله بعناية”.

وخلصت هيبر الى القول، إنه “حتى إتمام القيام بتحليل البروتوكول، لن نتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها طلبت من الحكومة الإيطالية تفاصيل حول مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، والتي تنص على إنشاء مرفقي استقبال مؤقت في ألبانيا يقتصران على المهاجرين الذين أنقذتهم السفن الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، وليس سفن المنظمات غير الحكومية.