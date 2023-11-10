ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مبادرة استثمار في إفريقيا بأكثر من مليار دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان عن “إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا”، في مشروعات وبرامج إنمائية بدول القارة السمراء بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقال ولي العهد السعودي، خلال كلمته لدى افتتاحه اليوم الجمعة أعمال القمة السعودية-الافريقية في الرياض، إن “المملكة تحرص والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع”.

ونوه رئيس الوزراء بأن السعودية “قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في أربعٍ وخمسين دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية (واس).

وقال “نحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل”.

وأردف “من هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات”.

وقال ولي العهد “كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات وتقديم خمس مليارات دولار تمويلاً تنموياً إضافياً إلى أفريقيا حتى 2030، وستزيد المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من أربعين سفارة”.