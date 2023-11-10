راما يصف اتباع الحزب الديمقراطي الإيطالي بـ”المجانين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تيرانا ـ روما ـ قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، “إن اليسار الإيطالي شيء لا يصدق: فهو يردد الأشياء نفسها التي يقولها اليمين في ألبانيا، وليس من قبيل الصدفة أنهم يمارسون سياسة من لم يفز أبداً”. وأردف: “الحزب الديمقراطي حزب خاسر: إنهم مجانين”.

وأضاف رئيس الحكومة الألبانية في تصريحات لصيحفة (إل فوليو) الإيطالية الجمعة: “لقد أبلغنا أنا وجورجا (ميلوني) الرئيسة أورسولا فون دير لاين”، بشأن اتفاقية الهجرة التي تنطوي على إقامة مراكز استقبال مؤقتة المهاجرين في ألبانيا. وتساءل: “لو فعلنا شيئاً غير مقبول، فهل تعتقدون أن بروكسل كانت ستتركنا وشأننا؟ في رأيكم، أما كانوا سيتدخلون لمهاجمتنا بشأن أشياء غير صحيحة؟”.

وتابع: “بالنسبة لنا، إنها علاقة وثيقة ذات أهداف استراتيجية، تلك التي تربطنا وإيطاليا”، مبيناً أنه “إذا أبرمت ألبانيا هذه الاتفاقية اليوم، فستظل معاهدة مسجلة في التاريخ. إنها جزء من الاستثمار في الصداقة وليس مجرد تبادل”.

واسترسل راما: “أنا أتابع السياسة الإيطالية، والمعارضة لا تفعل أشياء من هذا القبيل”، فـ”عندما كنت في المعارضة في بلادي، أدركت أن الفوز لا يعني الاضطرار للقفز على كل موضوع دون التوصل إلى نتيجة”، مشيراً الى أن “المعارضة التي تفعل ذلك فقط، عاجزة عن العمل”.

وأضاف رئيس الوزراء: “لم يتعلم الحزب الديمقراطي شيئًا من جورجا ميلوني”، بينما “يحاول المستشار الألماني أولاف شولتس، عقد الاتفاقات نفسها مع ميلوني”، لكن “شولتز والألمان ليسوا ضد مذكرتنا، وأنا أتحدث عن ألمانيا، بل وحتى بروكسل ليست ضدها”.