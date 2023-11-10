الولايات المتحدة-الهند: عمل مشترك لمعالجة حرب روسيا على أوكرانيا والصراع بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في نيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في مذكرة إن بلينكن ومودي “أعادا تأكيد الرؤية المشتركة بين الولايات المتحدة والهند للشراكة الوثيقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي القضايا ذات الأهمية العالمية”.

وأضاف “كما شددا على العمل معًا لمعالجة الأزمات المستمرة مثل حرب روسيا على أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط”.

وقال ميلر “كما هنأ الوزير رئيس الوزراء على رئاسة الهند الناجحة لمجموعة العشرين وناقش المبادرات الرامية إلى توسيع شراكتنا الاستراتيجية وإنشاء نظام بيئي تكنولوجي مفتوح وآمن يسهل الوصول إليه”.