إيطاليا: رسوّ 91 مهاجراً على سواحل لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة ارتفعت إلى خمسة، بدءًا من منتصف الليل الماضي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد “كان آخر من وصل إلى الجزيرة، 52 مهاجراً، اعترضهم رجال الشرطة المالية على متن قارب معدني طوله حوالي 6 أمتار، ومن بينهم 8 نساء أيضاً، احداهن حامل في الشهر السادس”، فضلا عن “16 قاصراً، 12 منهم غير مصحوبين بذويهم”.

وأوضحت المصادر، أن “المهاجرين قادمين من ساحل العاج، بوركينا فاسو، مالي، الكاميرون، غامبيا، غينيا، ليبيريا ونيجيريا”، وقد “أخبروا رجال الإنقاذ بأنهم غادروا من صفاقس التونسية أمس”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “قبل هذه المجموعة، قامت وحدة بحرية تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، بإنزال مجموعة مكونة من 39 سودانياً، من بينهم امرأة، على رصيف فافالورو، غادروا صفاقس هم أيضاً، لكن يوم الأربعاء الماضي”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “بعد نقل المهاجرين على متن الوحدة البحرية، تُرك القارب الذي كانوا يسافرون على متنه يبحر على غير هدى”. مبينةً أن “المهاجرين زعموا أنهم دفعوا للمتاجرين ما بين 1700 و2000 دينار تونسي لقاء الرحلة”.