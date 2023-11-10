إيطاليا: تراجع إصابات كوفيد وارتفاع حالات الوفاة في الأسبوع الأخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أنه تم تسجيل 26,789 حالة إصابة بوباء كوفيد 19 في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهي بانخفاض بنسبة 2.4٪ مقارنة بـ27,442 في الاستطلاع السابق.

وفي النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الصحة عن الحالة الوبائية، “سجلت 163 حالة وفاة، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد 148 حالة وفاة”، وأوضحت أن “في إيطاليا، شهد معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، زيادة طفيفة وصلت إلى 13.5%، مع تغيّر بحاصل 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، عندما توقفت عند 13.3%”.

وتبين من النشرة الصحية، أن “في الفترة التي غطتها، تم خلالها إجراء 197,818 تحليل كشف عن العدوى”، أي أقل بنسبة 4.1% عن الأسبوع السابق، عندما تم إجراء 206,339 مسحة”. وذكرت النشرة أن “تأثير كوفيد على المستشفيات الإيطالية بقي مستقراً، مع معدل شغل للأسرّة في المجال الطبي بنسبة 5.9% (مع 3656 مريضًا في المستشفيات)، مقارنة بـ5.8% (أي 3620 شخصاً في المستشفى) حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأشارت الوزارة إلى أن “نسبة إشغال الأسرّة في أقسام العناية المركزة، بلغت 1.2% (مع دخول 102 شخصاً إلى المستشفيات) مقارنة بـ1.2% (102 أدخلوا إلى المستشفيات) حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر”.