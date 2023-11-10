إيطاليا: تباطؤ اقتصادي محتمل في الأشهر المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استمرت ثقة الأسر والشركات بالانخفاض، مما قد يمثل إشارة إلى احتمال أن الاقتصاد الإيطالي قد يتباطأ في الأشهر المقبلة.

ووفقا لبيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الجمعة، فقد “انخفضت ثقة المستهلك للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أدنى قيمة لها منذ كانون الثاني/يناير المنصرم، مع تدهور عام لجميع مكونات المؤشر باستثناء التوقعات بشأن البطالة والتقييمات الخاصة بالوضع الاقتصادي الأسري”.

وسلط المعهد الإحصائي الضوء في مذكرته الشهرية حول أداء الاقتصاد الإيطالي، على أن “مؤشر جوّ ثقة الأعمال أظهر تراجعا في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع البناء الذي تحسنت فيه جميع مكوناته. وفي قطاع التصنيع، لوحظ انخفاض أقل وضوحا في خدمات السوق، مع تدهور الآراء بشأن الطلبيات، وزيادة توقعات الإنتاج وانخفاض طفيف في المخزونات”.

وأشار التقرير الاقتصادي، إلى أن “الآفاق الاقتصادية الدولية لا تزال غير مؤكدة للغاية، مشروطة بتفاقم التوترات الجيوسياسية والظروف المالية غير المواتية سواء أكان بالنسبة للأسر أم للشركات”.

وكتب (إستات) أن “في الربع الثالث للعام الجاري، كان الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، استنادا إلى التقديرات الأولية، مستقراً مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مسجلا نتيجة أفضل من ألمانيا، لكن أسوأ من فرنسا وإسبانيا”. واختتم مبينا، أن “التغيير المكتسب في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يساوي 0.7٪”.