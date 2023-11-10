سيناتور إيطالي: الاتفاق مع ألبانيا لا ينتهك الحقوق بل عديم الفائدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد سيناتور إيطالي: “أنا على قناعة تامة بأنه يجب إغلاق طرق الهجرة غير النظامية وينبغي إبرام اتفاقيات مع دول عبور المهاجرين، على غرار ما فعل (وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو) مينّيتي مع ليبيا”.

واستدرك زعيم تيار “القطب الثالث” المعارض، كارلو كاليندا، في تصريحات إذاعية الجمعة، القول: “لكن الاتفاق مع ألبانيا لن يكون فعّالا، كونه يتعلق بعدد صغير جداً من المهاجرين”. وأردف: “ليس لدي شك به من ناحية أنه ينتهك الحقوق، بل لأنه لن يكون فعالا”.

وأوضح كاليندا، أنه “إذا تم التصويت على الاتفاقية في البرلمان، فأن حزبي (التحرك) سيصوت ضدها، لأنها غير مجدية وغير ناجحة”، بل “إنها مجرد سلاح لتشتيت الانتباه الجماعي”، مبيناً أن “لدي موقف أقرب إلى يمين الوسط من ناحية السيطرة على ظاهرة الهجرة، لكنه أقرب إلى يسار الوسط فيما يتعلق بالاندماج”.

وخلص السيناتور إلى القول، إن “أبناء المهاجرين الذين يدرسون في إيطاليا منذ نعومة أظفارهم، ينبغي لهم أن يحظوا بالجنسية”.