وزير الدفاع الإيطالي: ما كانت إسرائيل ستصمد لو لم تكن مخيفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أن “إسرائيل دولة محاطة بالأعداء، إذا كانت مخيفة فهي تصمد، وإلا لواجهت الموت”.

وقال الوزير كروزيتّو في تصريحات إذاعية الجمعة، إنه “توجّب على إسرائيل أن ترد”، لكن المجتمع الدولي طلب منذ اليوم الأول”، لهجوم حركة (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن “رد الفعل يجب ألا يقودها إلى الانتقال من الصواب إلى الخطأ، إلى التسبب بسقوط ضحايا مدنيين لا علاقة لهم بالأمر”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “أربع ساعات من الهدنة الإنسانية تُعدّ نقطة في غاية الأهمية، وهي أول ضربة معول على الجدار الصخري القاسي الذي سيتعين علينا مواجهته في الأشهر المقبلة”، ألا وهو “الجمع بين التدخل الإسرائيلي والقانون الدولي الذي يفرض في ظل الحرب أيضاً، قواعد تقضي بتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين”.