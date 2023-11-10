ميلوني: حكومتنا تجني ثماراً وإشارات واضحة عن سوق العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “قطاع العمل يمثل الأولوية المطلقة بالنسبة للحكومة، وكل عملنا في هذا السياق يؤتي ثماره، وبشكل خاص فيما يتعلق بموضوع سوق العمل التي سجلت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة سلسلة من الأرقام القياسية من ناحية التوظيف”.

وكان المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) قد كتب في نشرته الشهرية حول أداء الاقتصاد الإيطالي، التي صدرت الجمعة، أن “سوق العمل الإيطالية، تواصل إظهار مرونة جيدة على الرغم من الضعف الاقتصادي. وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع عدد العاملين، مقابل انخفاض عدد غير النشطين”.

وتحدثت رئيسة الحكومة في كلمتها أمام الجمعية الوطنية للاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن “تسجيل أكبر عدد من العاملين على الإطلاق، وأعلى عدد من النساء العاملات بشكل مطلق”، فضلا عن “أكبر عدد من الوظائف ذات العقود الدائمة على الإطلاق”.

وقالت ميلوني، إن “معدل التوظيف في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وصل إلى نسبة 61.7%، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في آخر 15 عاماً”، كما أنه “منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، حظينا بـ512 ألف وظيفة إضافية”. واختتمت بالقول، إن “هذه علامات مشجعة تؤكد أننا بحاجة إلى الاستمرار بالسير على هذه الطريق”.