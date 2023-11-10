وزير الداخلية الإيطالي: اتفاق الهجرة مع ألبانيا يسهم بإدارة أكثر توازناً للتدفقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الاقتناع بأن اتفاق الهجرة مع ألبانيا يسهم بإدارة أكثر توازناً للتدفقات.

هذا وقد التقى الوزير بيانتيدوزي في مقر وزارة الداخلية الجمعة، وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، وفي مستهل الاجتماع الثنائي، “جدد تعازيه للمواطنين السويديين اللذين كانا ضحيتين بريئتين للعمل الإرهابي الأخير في بروكسل”، وفقاً لبيان الوزارة.

وجاء في مذكرة الوزارة، أن “الوزيرين تناولا خلال الاجتماع موضوع تنفيذ خطة الهجرة المكونة من 10 نقاط، والتي أطلقتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين”، وعلى وجه الخصوص، أكد بيانتيدوزي أن “الحل الهيكلي الحقيقي لأزمة الهجرة هو منع عمليات المغادرة، وذلك من خلال استراتيجية أوروبية متينة للتعاون مع دول ثالثة أيضاً، مثل تونس وليبيا”.

وتابع الوزير: “لقد شاطرت الوزيرة السويدية أيضاً، الايمان بأن أداة مبتكرة مثل الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا، من شأنها أن تساهم بإدارة أكثر توازناً لتدفقات الهجرة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وخلص بيان الداخلية الى القول، إن “الوزيرين ناقشا أيضاً، خطر التسلل الإرهابي المحتمل بين تدفقات الهجرة”، كما “اتفقا على أهمية تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الأوروبي”، في هذا المجال.