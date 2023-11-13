بوريل: على الاتحاد الأوروبي التركيز على حلول ما بعد حرب الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ رأى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أنه “ينبغي على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يركزوا على ما سيحدث بعد الحرب في قطاع غزّة”.

وفي تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الملتئم بالعاصمة البلجيكية الإثنين، قال الممثل السامي الأوروبي، إن “علينا بحث كيف يمكننا التعامل مع غزة، ليس فقط من أجل إعادة البناء، بل ومن أجل تقديم حل متكامل للقضية الفلسطينية أيضاً”.

وأشار ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، إلى أن “الحل في غزّة لا يمكن أن يكون حلاً معزولاً”. وأردف: “سأشرح للوزراء وجهة نظرنا، وما نؤمن بأن علينا أن ندعمه وما يجب أن نرفضه”.

في سياق آخر، قال المسؤول الأوروبي مذكّراً: “دعونا لا ننسى أوكرانيا”، مبيناً أن “دعمنا يتزايد، ولقد وصل إلى 27 مليار دولار من المساعدات العسكرية”. واختتم بالقول: “نحن نواصل تدريب الجنود الأوكرانيين ودعم كييف”.