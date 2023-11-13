بلجيكا: حاجة لوقف إطلاق نار إنساني في غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت بلجيكا على لسان وزيرة خارجيتها، حجة لحبيب، إن “ما نشهده في قطاع غزّة غدا أمراً لا يطاق”.

وفي تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الملتئم بالعاصمة البلجيكية الإثنين، أضافت لحبيب، أن “من الضروري بالنسبة لبلجيكا، التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني”، وذلك “للسماح بإيصال المساعدات إلى سكان القطاع”.

من جانبه، رد وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرجيس، على من سأله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يفكر بمعاقبة إسرائيل على العمليات العسكرية التي نفذتها في قطاع غزّة، بالقول، إن “لإسرائيل الحق بمحاربة الإرهاب”.

وبشأن أوكرانيا، ذكر الوزير الليتواني، أنه “ليس هناك حل وسط، وللأسف لا توجد مناطق رمادية ولا أشجار ولا صخور يمكن الاختباء خلفها”، فإذا “تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وحاولنا (بيعه) كما لو أننا دافعنا عن كييف أو عن جزء من الأراضي الأوكرانية، فسيكون واضحاً جداً أن هذا يعد انتصاراً لفلاديمير بوتين”.

وخلص لاندسبيرجيس إلى القول، إنه “ربما سيأتي اليوم الذي يصبح فيه الأوكرانيون غير قادرين على القتال أكثر، لأننا غير قادرين على تزويدهم بالأسلحة”.