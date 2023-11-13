وزير خارجية إسبانيا: على أوروبا رفع صوتها مطالبةً بالسلام في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو: “اليوم، في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، سأقول لزملائي إن على أوروبا أن ترفع صوتها للمطالبة بالسلام والحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين، والاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي”.

وفي تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الملتئم بالعاصمة البلجيكية الإثنين، أضاف الوزير بوينو، أنه “سأعود لتسليط الضوء مرة أخرى على الاقتراح الإسباني لعقد مؤتمر للسلام”، مبيناً أن “المزيد والمزيد من دول العالم تقبلها وتعمل لصالح هذه الفكرة”.

وذكر الوزير الإسباني أنه “سأطلب من أوروبا المطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار، وهي الخطوة الأولى لمؤتمر السلام، الرامي إلى تحقيق سلام نهائي. ويجب على أوروبا أن تحشد قواها من أجل قيام دولة فلسطينية فاعلة والاعتراف بها”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإسبانية الى القول: “سأطلب أيضاً الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، مبيناً أن “لدي بعض الأخبار الجيدة بهذا الشأن، أخيراً بدأ أول المواطنون الإسبان الفلسطينيون بعبور أول نقطة سيطرة فلسطينية”.