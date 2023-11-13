سيناتور إيطالي يستذكر “مذبحة باتاكلان” قبل 8 سنوات ويطالب بقانون ضد التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استذكر سيناتور إيطالي، ما حدث “في ليلة قبل 8 سنوات، عندما أطلقت مجموعة إرهابية العنان للإرهاب في باريس، حيث هاجمت ملعب فرنسا، حانات، مطاعم ومسرح باتاكلان، الذي كان يقام حفل موسيقي”. مما أسفر عن “مقتل 131 شخصاً وجرح 350 آخرين، من بينهم الإيطالية فاليريا سوليسن”.

وكتب زعيم كتلة حزب “إيطاليا حيّة” في مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) إنريكو بورغي، على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين: “اليوم، وفي معرض تذكرنا لذلك الحدث المأساوي والالتفاف حول الناجين ومشاطرة ألم عائلات الضحايا، وبعد ما يزيد قليلاً عن شهر من حدث آخر ضرب إسرائيل، يجب على السياسة أن تتحرك وألا تقتصر على العبارات العرضية”.

وأشار السيناتور، إلى أن “على أوروبا والدول القومية، أن تجهز أنفسها بأسرع وقت ممكن بأدوات أكثر فعالية لمنع ومكافحة المظاهر الإرهابية”، واختتم مجددًا دعوته إلى “الموافقة على مشروع القانون الذي وقعته ضد التطرف الجهادي بأقرب وقت ممكن”.