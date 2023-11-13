مفوضة أوروبية: اتفاق الهجرة الإيطالي الألباني مقلق من ناحية حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ سلطت مفوضة أوروبية، الضوء على أن “مذكرة التفاهم بين إيطاليا وألبانيا بشأن عمليات إنزال المهاجرين والنظر بطلبات اللجوء، التي أبرمت الأسبوع الماضي، تثير مخاوف عديدة متعلقة بحقوق الإنسان، وتضاف إلى ميل أوروبي مثير للقلق، إلى نقل مسؤوليات قضايا اللجوء إلى الخارج”.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، إن “مذكرة التفاهم هذه تثير سلسلة من الأسئلة المهمة حول تأثير تنفيذها على حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”، مبينة أنها “ترتبط من بين أمور أخرى، بعمليات الإنزال السريعة للمهاجرين، عمليات البحث والإنقاذ، عدالة إجراءات اللجوء، تحديد الأشخاص ذوي الضعف، إمكانية الاحتجاز التلقائي دون مراجعة قضائية كافية، ظروف الاحتجاز، توفير الدعم القانوني وسبل انصاف فعالة”.

وأشارت مياتوفيتش إلى أن هذه “المذكرة تنشئ نظامًا مخصصًا للجوء خارج الحدود الإقليمية، يتميز بأوجه غموض قانونية عديدة”. ومن الناحية العملية، “من المرجح أن يؤدي الافتقار إلى اليقين القانوني إلى تقويض الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات، مما يؤدي إلى تباين المعاملة بين من ستُفحص طلبات لجوئهم في ألبانيا وأولئك الذين سيُنظر بطلباتهم في إيطاليا”.