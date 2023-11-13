تاياني: وثيقة إيطالية-فرنسية-ألمانية لعزل حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن مجلس الشؤون الخارجية ناقش اليوم الاثنين “الوثيقة الإيطالية-الفرنسية-الألمانية، التي تهدف إلى عزل حماس ومنعها من إلحاق الأذى وتقليص تمويلها ومنع تصاعد معاداة السامية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم”.

وأكد تاياني في تصريح على هامش اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين أن “إيطاليا مستعدة للقيام بدورها إذا طلب منها ذلك”.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “من غير المقبول” أن يكون هناك “من يدعم محو إسرائيل من الخارطة”، فـ”هذه أحكام عنيفة غير مقبولة، وليس لها سابقة لا في الأمم المتحدة ولا في المحافل الدولية”.

وأشار إلى أن “إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان المدنيين في غزة”.

وقال تاياني “نحن على استعداد لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين في مستشفيات إيطاليا”.