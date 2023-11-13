سيناتور إيطالي: الاتفاق مع ألبانيا مجرد لعبة لخوض الانتخابات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط سيناتور إيطالي الضوء على أن “نقطة الضعف في الاتفاق بشأن المهاجرين مع ألبانيا، لا تتعلق بالقانون الدولي، بل بصعوبة التنفيذ والأرقام المضحكة”، الخاصة بأعداد المهاجرين.

وفي تصريحات خلال مشاركته بمنتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الإثنين، أوضح زعيم حزب (التحرّك) المعارض، كارلو كاليندا، أن “من بين 150 ألف مهاجر وافد، نعيد حوالي 4 آلاف شخص، لذلك سنقوم بإعادة ما بين 300 إلى 400 شخص. إنه أمر لا معنى له، سيكون ذا تكلفة ومشاكل هائلة”.

وشدد أمين سر الحزب المحسوب على تيار الوسط، على أن “في النهاية، ما يحدث هو أنه قبيل إجراء الانتخابات (البرلمانية الأوروبية)، تسعى ميلوني للتمكن من القول إنها أرسلت المهاجرين إلى بلد آخر. ثم أنها تعلم جيدًا أن الأمر لن ينجح. وبما أنهم عاجزون عن فعل الأشياء، فإنهم يختلقون الأمور، وكلها تتعلق بالانتخابات الأوروبية، والأمر بجملته لا يتعدى كونه مجرد لعبة لخوضها”.

وأشار كاليندا إلى أن “الاتفاق بشأن المهاجرين مع ألبانيا هو بمثابة لعبة حظ بالنسبة للدول الأوروبية، وهو يتمثل بالتخلي عن إعادة التوزيع على المستوى الأوروبي”، مبيناً أنه “من بين أمور أخرى، كان هناك اتفاق ينص على ما يصل إلى 10 آلاف عملية إعادة توطين، وقد فشل هذا الأمر”.

وخلص قائد حزب (التحرك) موضحاً أنه “عندما نقول إننا لا نطالب بإجراء إعادة التوزيع بل نديرها بأنفسنا، فسيبث هذا السعادة في كل هذه الدول”، في إشارة إلى تلك الملتزمة بقبول إعادة توطين المهاجرين.