تاياني يقترح “تواجدا أمميا خلال مرحلة انتقالية بقطاع غزة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن قطاع غزة “يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية: ونحن نعتقد أن المنظمة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية لحكم الدولة الفلسطينية هي السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يجب أن تعدِّل وتحدِّث نفسها”.

وأشار تاياني، في تصريح على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، إلى أنه “في المرحلة الانتقالية، على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك وجود للأمم المتحدة، أيضاً لتجنب إعادة اشعال النار، على غرار قوات اليونيفيل، كما هو الحال على الحدود بين إسرائيل والمنطقة التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب لبنان”.

وجدد وزير الخارجية القول: “نحن على استعداد للقيام بدورنا إذا طُلِب منا ذلك. وهذا ما قاله وزير الدفاع غويدو كروزيتو”، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إرسال قوات درك لتكون “بمثابة جسر” بين الشرطة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية.

وحسب تاياني، فإنه “بوسع إيطاليا، التي تتمتع بمصداقية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، أن تلعب أيضًا دورًا مهمًا لمستقبل واقع يجب أن يكون هدفه النهائي إنشاء دولتين: إسرائيل، التي لا يمكن لأحد أن يفكر في محوها من الخريطة، ودولة فلسطينية تعطي آفاقا للشعب الفلسطيني لأنه من الصواب أن تكون هناك نهاية لمعاناة هؤلاء الناس، وهذا لا علاقة له بمجرمي حركة حماس”.