تاياني: على إيران تفهم أنه لا يمكن لحزب الله الاستمرار بإطلاق الصواريخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني التشديد على أنه ينبغي على إيران “ألا تدعم اعتداءات حزب الله” ضد إسرائيل.

ونفى تاياني وجود حديث في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل عن عقوبات جديدة على طهران.

وقال في هذا الصدد في تصريح على هامش اجتماع رؤساء الدبلوماسية الاوروبيين، “لم يكن هناك أي حديث في المجلس عن فرض عقوبات على إيران. أعتقد أنه يجب تخفيف النبرة: هذا ليس الوقت المناسب لصب الوقود على النار في منطقة الشرق الأوسط. الشيء المهم هو تتفهم إيران أنه لا يمكن لحزب الله أن يستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأنه لم يعد من الممكن القول إن دولة إسرائيل يجب أن تمحى من الخريطة”.