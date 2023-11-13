بوريل يلخص مستقبل قطاع غزة بثلاث نعم وثلاث لاءات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن وزراء الخارجية الأوروبيين ناقشوا في اجتماعهم اليوم الاثنين مستقبل غزة بعد الحرب.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي الاثنين في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، “يمكن تلخيص الإطار في ثلاث نعم وثلاث لاءات. لاء الأولى هي: لا للتهجير القسري للسكان خارج غزة فلا يمكننا أن نقبل طرد الفلسطينيين. لاء الثانية هي أنه لا لتقليص أراضي غزة ولا يمكننا أن نقبل احتلال إسرائيل لغزة وإجراء تغييرات في حدودها، فضلاً عن رفض عودة حماس. لاء الثالثة: لا ينبغي فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية”.

وأشار بوريل إلى أنه عبر “نعم ثلاث” تحاول العثور على “جهات فاعلة تلتزم بإيجاد الحلول. بادئ ذي بدء، يجب أن تعود سلطة فلسطينية إلى غزة، وليس السلطة الفلسطينية. اختصاصاتها وشرعيتها يجب أن يقررها ويحددها مجلس الأمن. ويجب دعم هذه السلطة بقوة. نعم الثانية هي: نعم للمشاركة القوية للدول العربية في البحث عن الحل. ولن تكون هناك حلول دون التزام قوي من جانب الدول العربية، وهو التزام لا يمكن أن يكون ماليا فقط”.