بوريل يوضح تصريحاته عن “السلطة الفلسطينية” التي ستحكم غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحاته عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي بعد ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي، ردا على سؤال بهذا الصدد، “أنا لم أخترع سلطة جديدة. هناك السلطة الفلسطينية ولا حاجة لاختراع سلطة. على العكس من ذلك، نحن بحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية: لقد قطعت إسرائيل للتو مواردها، وآمل أن تنهي المفوضية الأوروبية قريباً تحليل روابط محتملة بين تمويلنا (للسكان الفلسطينيين) وحماس”.

وأضاف “أعتقد أنi يجب أن ننتهي من هذا التحليل قريباً. نحن بحاجة إلى نوع من سلطة ستكون على علاقة مع السلطة الفلسطينية وليست منفصلة. ومن الطبيعي أن السلطة الفلسطينية لا تريد دخول غزة على متن دبابة إسرائيلية، وهذا أمر مفهوم. ولكن لا أعتقد أنه يمكن إعادة إرساء هذا النظام في غزة من دون سلطة فلسطينية”.

وكان بوريل قد تحدث في بداية المؤتمر عن أنه “يجب أن تعود سلطة فلسطينية إلى غزة، وليس السلطة الفلسطينية. اختصاصاتها وشرعيتها يجب أن يقررها ويحددها مجلس الأمن”.