الدبيبة يثمن “الدور الإيجابي” للمبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-التقى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، لبحث “مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد”.

وحسب منصة (حكومتنا) الإلكترونية التابعة للحكومة في طرابلس، جدد الدبيبة “دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة”

كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “أهمية دعم عمل اللجنة المالية العليا وجهودها حرصا على تحقيق الشفافية والإفصاح في الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات”.