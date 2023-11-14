جولة خليجية للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن جولة خليجية للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ هذا الأسبوع لـ”تعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن ودعم التنسيق الإقليمي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع”.

وسيجتمع المبعوث الأمريكي الخاص مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لـ”مناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين”، حسبما أفادت مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية

ونوهت المذكرة بأن ليندركينغ “سيؤكد أن هذه لحظة سانحة لليمنيين لإنهاء الصراع في اليمن والتحرك نحو السلام”، فـ”الصراع الإقليمي الأوسع يهدد بتقويض السلام في اليمن”.

وأكدت الوزارة أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين حل سلمي للصراع في اليمن”، مشيرة إلى أن إدارة واشنطن تعمل “بشكل وثيق مع الشركاء لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتخفيف المعاناة الهائلة التي سببها الصراع”.