بوريل: وكالة الدفاع الأوروبية أضحت أكثر أهمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على أن “وكالة الدفاع الأوروبية أضحت أكثر أهمية”، والتي تأسست في منتصف عام 2004، لدعم الدول الأعضاء والمجلس في جهودهم لتحسين القدرات الدفاعية الأوروبية في مجال إدارة الأزمات والحفاظ على الأمن الأوروبي والسياسة الدفاعية.

وأعلن بوريل أن مجلس الدفاع الأوروبي سيدرس اليوم الثلاثاء “وثيقة مهمة للغاية، وهي تحليل خطة تنمية قدرات قدراتنا العسكرية. ما هي أولويات جيوشنا؟ ما الذي نحتاجه وما الذي لا نملكه، جيش بجيش، أين الثغرات وأين يجب أن نستثمر”.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية في تصريح للصحفيين قبل انطلاق اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين “هذه وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع جميع الجيوش الأوروبية وأجهزة المخابرات منذ سنوات، ولكن لم يكن أحد يعيرها الكثير من الاهتمام”.

وقال: “اليوم، نعم الجميع ينظرون إليها”.

وأردف بوريل “سنعرض على وزراء الدفاع أين تكمن نقاط ضعفنا في قدراتنا الدفاعية وكيف يمكننا تجاوزها من خلال الاستثمار بشكل أكبر في المجالات ذات الأولوية”.

وقال بوريل “من ثّم، بالتأكيد سنلقي نظرة على دعمنا لأوكرانيا، من وجهات نظر عديدة: التدريب، توفير الذخيرة، وسنستعرض أين وصلنا وكيف يمكننا زيادة دعمنا.

وحسب المسؤول الأوروبي، فإن الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا من التكتل الموحد بلغ بالفعل 27 مليار يورو، وقال: “بحلول نهاية الشهر، سوف يذهب فريقي إلى أوكرانيا، ويقدم اقتراحنا بشأن الالتزامات طويلة الأجل لضمان الأمن، والذي يجب أن يوافق عليه المجلس الأوروبي بحلول نهاية العام”.