ستولتنبرغ: الوضع صعب على الأرض بأوكرانيا ويجب زيادة الدعم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ الوضع على الأرض في أوكرانيا بـ”الصعب”، وقال لدى وصوله صباح الثلاثاء إلى مجلس الدفاع الأوروبي “القتال العنيف مستمر وهذا يزيد من أهمية الحفاظ على دعمنا وتكثيفه لأوكرانيا لأننا لا نستطيع أن نسمح لبوتين بالفوز”.

وشدد ستولتنبرغ على أنه “ينبغي أن تسود أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة في أوروبا، ومن مصلحتنا أن ندعمها”.

وقال: “الحروب لا يمكن التنبؤ بها، ولا يستطيع أحد أن يجزم كيف ومتى ستنتهي الحرب في أوكرانيا. ما يمكننا قوله هو أن احتمالية إجراء مفاوضات مقبولة تزداد كلما زاد الدعم العسكري الذي نقدمه لأوكرانيا، لأننا حتى الآن لم نر أي استعداد حقيقي لبوتين للتفاوض على سيناريو مقبول بالنسبة لأوكرانيا”.

وأردف ستولتنبرغ “بالتالي، فإن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك تتلخص في إقناع الرئيس بوتين بأنه لن يفوز في ساحة المعركة”، وذلك عبر ” تعزيز القدرة على تقديم الدعم لأوكرانيا”.

وسينضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في غداء عمل إلى وزراء الدفاع الأوروبيين.