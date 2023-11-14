تاياني يؤكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة بمجال التكنولوجيا الحيوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لها “دور حاسم في هذا القطاع”، مما يبشر بـ”نتائج فيما يتعلق بالصادرات”.

وقال تاياني لدى افتتاحه الثلاثاء ندوة بمقر وزارة الخارجية في روما بعنوان (إيطاليا والولايات المتحدة: التعاون الدولي في مجال التكنولوجيات الحيوية الناشئة وعلوم الحياة) “التكنولوجيا الحيوية مهمة للحد من تغير المناخ، كما أنها تساهم في الاقتصاد والتوظيف”، ملفتا إلى أن “الابتكار والبحوث أيضا في مجال التكنولوجيا الحيوية هما من أولويات حكومتنا”.

وقال أفكر في “استثمارات شركتي Eli Lilly وSanofi (الصيدلانيتين) اللتين استوعبتا القيمة المضافة للعمل في بلدنا”.

وأضاف تاياني، المكلف بملف التجارة الخارجية، “لقد أصررت كثيرًا على كيفية ممارسة السياسة في بلادنا، ومن المؤكد أن دبلوماسية النمو هي أداة لجذب الاستثمارات إلى بلادنا. جميع الإيطاليين الذين يعملون خارج الحدود ينفذون سياسة خارجية”.