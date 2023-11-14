توصية أوروبية بشأن الوفاء بالتزامات الدول الأعضاء حيال منظومة بيسكو الدفاعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء توصية لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء الـ 26 المشاركة في الوفاء بالالتزامات الأكثر إلزامًا التي تم التعهد بها في إطار منظومة التعاون المنظم الدائم (بيسكو).

وتضمنت التوصية “الدعوة إلى بذل جهد مشترك لعكس اتجاه الانخفاض في الإنفاق على أبحاث الدفاع والتكنولوجيا (من 1.7% إلى 1.1%) والحفاظ على التركيز على التطوير والابتكار، وكذلك على الشراء المشترك للقدرات المطلوبة”، باعتبار أن “هذا من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن الصحيح بين الإبداع الطويل الأجل للقدرات المستقبلية والكميات الكافية من المعدات والمخزونات العسكرية، وأيضاً بهدف تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية”.

كما حض المجلس الأوروبي، في مذكرة صدرت تزامنا مع انعقاد اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، على “المزيد من النهج التعاوني الأوروبي في معالجة فجوات القدرات” وشجع الدول الأعضاء على “الاستثمار بشكل أكبر وأفضل، من خلال القيام بذلك بشكل مشترك”.

وأكد المجلس أن “الدول الأعضاء المشاركة واصلت إحراز تقدم في زيادة نفقاتها الدفاعية، مع نمو بنسبة 12% في عام 2023 وتوقعات لمزيد من الزيادات في الفترة 2024-2025″، كما “تم استخدام 25% من إجمالي نفقات الدفاع المخصصة للاستثمار الدفاعي في عام 2022 لتسريع شراء القدرات اللازمة وتجديد المخزونات من خلال المشتريات الجاهزة في الغالب بحثًا عن حلول فورية”.

وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه “من خلال منظومة (بيسكو)، يقوم بتقييم الآثار الأولى للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا على السياسات الأمنية والدفاعية للدول الأعضاء”، والتي أبرزت “تغييرات اولية في الخطط الوطنية لتأمين القدرات اللازمة للحرب عالية الكثافة، بما في ذلك عوامل التمكين الاستراتيجية”.

وأفادت المذكرة بأن المجلس لاحظ “الاهتمام المتزايد باستخدام أدوات ومبادرات تطوير قدرات الاتحاد الأوروبي ويشجع على مواصلة استخدام وكالة الدفاع الأوروبية باعتبارها المنتدى الأوروبي الرئيسي لتنمية القدرات المشتركة”.

الدول الأعضاء الـ 26 المشاركة حتى اليوم في (بيسكو) هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، التشيك، قبرص، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد والمجر.