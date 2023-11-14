الجريمة المنظمة والمهاجرين والإرهاب محور مكالمة بين بيانتيدوزي ونظيره الياباني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن الوزير ماتيو بيانتيدوزي، أجرى مكالمة تحضيرية مع نظيره الياباني يوشيفومي ماتسومورا، على ضوء الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة السبع الذي سيعقد في ميتو باليابان.

ونقلت مذكرة للوزارة عن بيانتيدوزي، “تأكيده للانسجام الكامل بين جداول أعمال البلدين، وأنه خلال الرئاسة الإيطالية للمجموعة خلال عام 2024، سنضمن استمرارية المواضيع قيد المناقشة”، فضلا عن “طرح النقاط المشتركة العديدة الأخرى”.

وأشار الوزير وفقاً للبيان إلى “العزم على العمل أولا وقبل كل شيء، على تعزيز النقاش حول التهديدات الرئيسية القادمة من ناحية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وفي هذا السياق، سنقترح تعميق مسألة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص”.

وذكر بيان الداخلية، أن “الموضوع الآخر الذي كان محور المحادثة هو مكافحة الإرهاب ومنع خطر تسلل الإرهابيين المحتمل مع تدفقات الهجرة غير النظامية”. ولفت إلى أنه “خلال المحادثة، تناول الوزيران أيضاً موضوعات مهمة أخرى، كالحدود الجديدة للذكاء الاصطناعي، التهديدات القادمة من شبكة الإنترنت، كالاستغلال الجنسي للقاصرين عبر الشبكة، ومكافحة تهريب المخدرات”.