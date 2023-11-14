سلوفينيا تؤيد مبادرة إيطاليا الإنسانية لصالح سكان غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، أن بلاده تؤيد المبادرة الإيطالية الإنسانية لصالح سكان قطاع غزّة.

وقال غولوب في تصريحات للصحافة في ختام لقائه جمعه الثلاثاء ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، بمقر الحكومة، قصر (كيجي)، إنه “يمكنني اليوم أن أؤكد مرة أخرى أن سلوفينيا مستعدة للتعاون وستتعاون بقدراتها الخاصة أيضاً، في هذه المبادرة الإنسانية الإيطالية لصالح الشرق الأوسط”، متحدثاً عن إرسال سفينة المستشفى الإيطالية إلى قطاع غزّة، التي أعلنت عنها إيطاليا.

وأعرب غولوب عن “الأمل بأن تصل المساعدات الإنسانية بكل الطرق وبأسرع ما يمكن، وبالتالي فإن الطريق البحرية هي السبيل الأكثر ملاءمة لمساعدة سكان قطاع غزّة بشكل كبير على الحصول على مساعداتنا”.

وخلص رئيس الوزراء السلوفيني الى القول: “نحن ممتنون جدًا لإيطاليا على هذه المبادرة وسنكون سعداء بالانضمام إليها”.