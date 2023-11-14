إيطاليا: مساعداتنا بدأت بدخول قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن المساعدات التي أرسلتها إلى غزة بدأت في دخول القطاع عبر معبر رفح على الحدود مع مصر.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني “المساعدات الإنسانية التي أرسلتها إيطاليا لدعم سكان غزة تدخل حاليا إلى القطاع بعد أيام عديدة من الانتظار”.

وأضاف “لقد أرسلنا سفينة مستشفى لعلاج الجرحى ونحن مستعدون لبناء مستشفى ميداني (في غزة) ولكن يلزم تصريح (من إسرائيل) للقيام بذلك”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مخاطبا الثلاثاء جلسة مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ على أنه “من الضروري ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لمساعدة السكان المدنيين وتجنب نزوح جماعي من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة”.

وقال “إن فترات التهدئة الإنسانية هي خطوة إلى الأمام ولكن يجب على حماس وحزب الله المشاركة أيضًا، ونحن نعمل على ضمان أن تكون أطول لمنح الأمم المتحدة، الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية غير المنحازة، إمكانية الوصول السريع ودون عوائق إلى غزة”.