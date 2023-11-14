البطريركية الكلدانية: القضاء كان عنوان العدالة لكن اليوم يتم تسييسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت هيئة اعلام البطريركية، أن “محامي البطريركية أعلمنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 والصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، وقد أرسل نسخة من القرار”.

وقال إعلام البطريركية، إن “قرار المحكمة الاتحادية يذكر أن سحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسا؟ ذكرتُ مراراً، أن منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره أربعة عشر عاماً ومضى على مرسوم البطريرك عشرة أعوام، ما معنى ان الرئيس يقرر الآن الغاء هذا التقليد العريق؟”.

وأشار بيان البطريركية، إلى أن “القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، واربعة لصالح عدم السحب”. وذكّر بأنه “عندما كان رئيس الجمهورية (عبد اللطيف رشيد) في إيطاليا قال لبعض الاشخاص إن المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب، فهل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانا للعدالة والمساواة؟”.

وخلص هيئة الإعلام إلى القول إن “البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه”.