إيطاليا: لا يمكن تصور عودة حماس إلى غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن عودة حركة (حماس) إلى السيطرة على قطاع غزّة، أمر لم يعد بالإمكان تصوره.

وقال الوزير تاياني في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الثلاثاء، حول الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس)، إن “علينا أن نبدأ الآن بالتفكير باليوم التالي في لغزّة، وبالتالي ضمان منظور ذي مصداقية للشعب الفلسطيني”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن “إيطاليا في طليعة العمل على حل يفترض وجود الأمم المتحدة على غرار نموذج اليونيفيل في لبنان أو بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. ويمكن أن تكون هناك إدارة دولية انتقالية على أساس ولاية مجلس الأمن وبمشاركة قوية”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، على أنه “ينبغي على دول المنطقة أن تُعدّ الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى قيادة قطاع غزّة”.