الصليب الأحمر يطلب الوصول إلى الرهائن في غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تجري مفاوضات مع حركة (حماس) حول إمكانية الوصول إلى الرهائن في قطاع غزّة.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، فاطمة ساتور خلال مؤتمر صحافي في جنيف، الثلاثاء: “لقد أصرينا على رؤية الرهائن. إنه جزء من حوارنا مع حركة (حماس)”. وتابعت: “إن لم يتمكن موظفو اللجنة الدولية من رؤية الأشخاص المختطفين، فليرسلوا لهم الأدوية على الأقل ويسمحوا لهم بتبادل الرسائل مع عائلاتهم”.

وأشارت ساتور إلى أن “لجنة الصليب الأحمر منظمة محايدة تسعى دائماً للتوصل إلى اتفاقات بين أطراف النزاع. وقد أيدت اللجنة عودة أربعة رهائن من حركة (حماس) إلى إسرائيل”. واختتمت بالقول، “إنه لأمر محبط للغاية ألا نكون قادرين على القيام بالمزيد”، لكن “تفويضنا له حدود”.