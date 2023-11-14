يونيسف: وصول 20 ألف طالب أجنبي جديد إلى مدارس إيطاليا سنوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الثلاثاء، تقرير: “آفاق جديدة للتعلم”، حول استخدام تكنولوجيا التعليم لدعم تلقين اللغة والاندماج الاجتماعي للأطفال المحرومين في إيطاليا.

وتنشر اليونيسف التقرير الذي “يعرض نتائج السنة الأولى من تجربة (أكيليوس)، المنصة الرقمية لتعلم اللغات الأجنبية”. وكما ذكر في تقريره، فقد “وصل أكثر من 70 ألف طالب لجوء ومهاجر إلى إيطاليا بين عامي 2014 و2020″، وأنه “وفقًا للبيانات المسجلة حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2022، فقد دخل حوالي 49,400 لاجئ قاصر من أوكرانيا إلى إيطاليا”.

وأشارت المعطيات، إلى أنه “منذ عام 2016 إلى عام 2021، التحق ما يقرب الـ20 ألف طالب وصلوا حديثًا بالمدارس في إيطاليا”، ولا يزال “أطفال عديدون يواجهون صعوبات في اكتساب المهارات الأساسية للغة الإيطالية”، مبيناً أن “هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الطلاب الأجانب، الذين يمثلون واحدًا من بين كل عشرة طلاب في المدارس العامة”.