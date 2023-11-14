ميلوني: تبادل تجاري قياسي مع سلوفينيا عام 2022 بحجم 14 مليارًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “تحدثنا أنا ورئيس وزراء جمهورية سلوفينيا روبرت غولوب عن كيفية تعزيز العلاقات الثنائية التي تسير بشكل جيد للغاية”، مبينةً أن “في عام 2022، سجل حجم التجارة رقماً قياسياً قدره 14 مليار يورو”.

وأضافت رئيسة الحكومة في تصريحات صحافية مع نظيرها السلوفيني، عند نهاية اللقاء الذي جمعهما في مقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي) الثلاثاء: “لقد تحدثنا معاً عن المجالات التي يمكن فيها تعزيز العلاقات الثنائية أيضاً، وبالتأكيد في مجالات الطاقة والدفاع والبنية التحتية”.

وأردفت ميلوني: “أود أن أشكر رئيس الوزراء غولوب على تأكيد دعمه لترشيح إيطاليا لاستضافة معرض إكسبو 2030″، الذي “يمثل فرصة عظيمة لإيطاليا، لكنها يمكن أن تكون فرصة هائلة لسلوفينيا أيضاً”.

وعلى صعيد آخر، ذكرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، أن “وجود الأقليات السلوفينية في إيطاليا، وتلك الإيطالية في سلوفينيا، يُعدّ موضوعاً قريباً إلى قلوبنا”، وقد “اتفقنا بشأنه على الحفاظ على قناة مفتوحة دائماً للحوار والمناقشة البناءة”.

واسترسلت ميلوني: “لقد تحدثنا عن أوكرانيا أيضاً، وأكدنا دعمنا لسيادة ووحدة أراضيها، ضحية العدوان غير المبرر من جانب روسيا”. واختتمت بالقول إن “الالتزام بتحقيق السلام العادل، في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي يُعدّ أمراً أساسياً”.