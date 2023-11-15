تاياني يعيد طرح فكرة نشر قوة أممية في غزة بعد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لطرح فكرة نشر قوة أممية، على غرار بعثة (يونيفيل) في لبنان، في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال تاياني اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش حدث اقتصادي، “لقد بدأنا الحديث عن فترة ما بعد الحرب. تصورت حلاً يمثل خطوة أولى نحو حل مشترك وهو شعبان ودولتان”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “يمكن أن يكون هناك حضور قوي للأمم المتحدة لمحاولة تحقيق الاستقرار في غزة. سأعطيكم مثالا: وجود قوات مثل قوات اليونيفيل” لحفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ولكنه أضاف منوها: “علينا في الغضون إنهاء الحرب وآمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن”.