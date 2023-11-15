رغبة إيطالية-تركية بـ”المساهمة في تحقيق الاستقرار” بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومتان الإيطالية والتركية عن “رغبتهما في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الصعبة” في منطقة الشرق الأوسط،

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية الأربعاء بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن الحكومة الإيطالية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاتصال الهاتفي “كان فرصة لتكرار موقف إيطاليا، وخاصة الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا من جانب حماس ودعم الهدنة الإنسانية لصالح السكان المدنيين في غزة”.

وأضافت “في هذا السياق، أبلغت رئيسة الوزراء محاورها عن المساعدات الإنسانية الإيطالية التي تصل عبر مصر وأصول إضافية محتملة سيتم نشرها لصالح السكان المدنيين في غزة”، في إشارة إلى المستشفى الإيطالي العائم.

وأعربت ميلوني خلال الاتصال الهاتفي عن الأمل في “خفض سريع للصراع، الذي يجب ألا ينتشر إلى بقية المنطقة”، مشددة على “الدور الحاسم الذي تلعبه تركيا في هذا السياق”.

وجدد الزعيمان “التأكيد على أهمية الحفاظ على تنسيق وثيق بشأن تطور الأزمة” كما تم التعبير عن الأمل في أن “تتاح لهما قريبا فرصة جديدة للقاء”.