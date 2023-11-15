رئيس الشيوخ الإيطالي: رجالنا ذهبوا إلى الناصرية لمحاربة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إنياتسيو لا روسّا، إن “رجالنا الذين يشاركون بالمهمات العسكرية الخارجية، يحملون الحس الإنساني”، ولقد “ذهبوا إلى الناصرية (جنوب العراق) لمحاربة الإرهاب”.

جاء ذلك خلال حديثه في صالة الناصرية بمجلس الشيوخ الأربعاء، التي تم فيها إزاحة الستار عن لوحة تذكارية تخليداً لذكرى جميع ضحايا البعثات الإيطالية في الخارج، لمناسبة الذكرى العشرين لمجزرة الناصرية، بحضور وزير الدفاع غويدو كروزيتّو وعدد من ممثلي أعلى المناصب العسكرية.

وبهذا الصدد، أشار لا روسّا إلى أن “هذه اللوحة تحيي ذكرى جميع الذين سقطوا في البعثات الخارجية”، وقد “تساءلت حول ما قد تكون أقدم البعثات، وربما هي البعثة إلى شبه جزيرة القرم”. وأردف: “لقد قدم رجالنا بالنجوم التي يحملونها (أي الشارة العسكرية)، الالتزام والتضحية، وقبل كل شيء الإنسانية دائماً”.

وأشار ممثل السلطة الثانية في الدولة، إلى المهمات الأخيرة، بالقول، إن “السمة الإنسانية لم تكن الميِّزة الوحيدة لهم”، فـ”رجالنا لم يكونوا مجرد فتية كشافة”، بل “ذهبوا إلى هناك للقتال ومحاربة الإرهاب”. واختتم مؤكداً: “لقد كانوا هناك لإبعاد خطر الإرهاب عن وطننا قدر الإمكان”.