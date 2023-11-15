المفوضية الأوروبية تقدم مقترح الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قدم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بالتعاون مع المفوضية، الليلة الماضية إلى المجلس الاوروبي اقتراحاً بشأن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.

وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي في مذكرة الأربعاء بهذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تأتي “تماشياً مع القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر بشأن إضعاف قدرة روسيا على مواصلة عدوانها على أوكرانيا”

ووفق المذكرة، يقترح الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على أكثر من 120 فردًا وكيانًا إضافيًا لدورهم في “تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”، فضلا عن اعتماد “حظر جديد” على الصادرات والواردات، بالتعاون مع المفوضية، بالإضافة إلى إجراءات تشديديه على سقف أسعار النفط ومكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية على الاتحاد الروسي.

وتشمل مقترحات الإدراج في قائمة الحظر “جهات فاعلة من قطاعات الجيش الروسي والدفاع وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشغلين اقتصاديين مهمين آخرين”.

وتستهدف الإجراءات المقترحة على وجه الخصوص أولئك الذين نظموا “الانتخابات غير القانونية الأخيرة في أراضي أوكرانيا التي احتلتها روسيا مؤقتًا”، والمسؤولين عن “إعادة التثقيف القسري للأطفال الأوكرانيين”، وجهات فاعلة تنشر “معلومات مضللة ودعاية لدعم الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”.