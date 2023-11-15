وزير الخارجية الإيطالي: خطر توسع الصراع بالشرق الأوسط لا يزال قائما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي إن خطر توسع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إقليميا “لا يزال قائمة”.

وشدد تاياني، خلال جلسة مساءلة الأربعاء في مجلس النواب على أن “من بين أولويات إيطاليا، مع شركائها الآخرين، تجنب تصعيد الصراع” الراهن في الشرق الاوسط.

وحذر رئيس الدبلوماسية الإيطالية من أن “خطر توسع الصراع لا يزال قائما”، وقال “لقد طلبت مع شركائي من إيران خفض لهجتها، وتجنب صب الزيت على النار والتخفيف من حدة أعمال من يرونها مرجعية في المنطقة، بدءاً بحزب الله” في لبنان.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعربت خلال مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الأمل في “خفض سريع للصراع، الذي يجب ألا ينتشر إلى بقية المنطقة”، مشددة على “الدور الحاسم الذي تلعبه تركيا في هذا السياق”.