بوريل في جولة شرق أوسطية ابتداء من يوم غد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت خدمة العمل الخارجي الأوروبي عن جولة للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إسرائيل وفلسطين والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن، في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي على “خلفية الحرب والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي سياق التواصل الإقليمي للاتحاد الأوروبي، ومتابعة قرارات مجلس الشؤون الخارجية الأخير”.

وسوف يستهل بوريل جولته الشرق أوسطية يوم الخميس بزيارة إسرائيل حيث “سيلتقي الرئيس يتسحاق هرتسوغ، والوزير بيني غانتس، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وزعيم المعارضة يائير لابيد ومحاورين آخرين. وسيزور أيضًا مجتمعًا في جنوب البلاد تعرض للهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 تشرين الأول”.

وخلال إقامته، سيلتقي منسق دبلوماسية الاتحاد الاوروبي “ناجين من هجمات حماس وعائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة”. كما سيجري محادثات مع ممثلي الأمم المتحدة في البلاد، وهم المنسق الخاص للأمم المتحدة تور وينيسلاند، والقائم بأعمال نائب المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي، والممثلة الخاصة لليونيسف لوسيا علمي.

وفي يوم الجمعة، سيجتمع بوريل مع “دعاة للسلام” لينتقل بعد ذلك إلى رام الله ويتبادل وجهات النظر مع أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني. وفي فترة ما بعد الظهر، سيجتمع الممثل الأعلى مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وسيشارك بوريل يوم السبت في الجلسة الافتتاحية لـ(حوار المنامة) في البحرين وسيعقد على هامش المنتدى محادثات ثنائية مع نظرائه الإقليميين.

وسينتقل بوريل لاحقا إلى الرياض للقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومنها إلى الدوحة للقاء أمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وسيختتم منسق الدبلوماسية الأوروبية جولته الشرق أوسطية يوم الاثنين بزيارة الأردن للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي.