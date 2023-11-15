جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى المطالبة بوقف إطلاق النار وتعليق مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل بشكل مؤقت.

وقال كونتي، في معرض رده على وزير الخارجية أنطونيو تاياني في جلسة الأربعاء بمجلس النواب “نحن بحاجة لوقائع، عليكم امتلاك القوة والتصميم الكافيين لتعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، ولو مؤقتًا”.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن حكومته كانت فعلت ذلك “مع دول أخرى في صراعات أخرى”، في إشارة إلى الحرب في اليمن.

وقال مخاطبا تاياني: “هل تعرف ما هو المطلوب لهذا الإجراء؟ شيء واحد: الشجاعة التي تنقصكم. عليكم أن تثبتوا حقًا أنكم تريدون وقف إطلاق النار وحماية المدنيين” في قطاع غزة.

ورأى كونتي “أن الوطنيين الحقيقيين هم أولئك الذي يحترمون الدستور الإيطالي (الذي ينبذ الحرب)، وليس من يوجهون أنظارهم إلى الجانب الآخر” غير مكترثين.