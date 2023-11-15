زيلينسكي “ممتن لدعم حكومة إيطاليا القوي لأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنه تواصل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني للتعبير عن “الامتنان لها ولدعم إيطاليا القوي لأوكرانيا”.

وكتب زيلينسكي على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي “تُظهر إيطاليا قيادة قوية وأتوقع أن تؤدي رئاستها لمجموعة السبع في عام 2024 إلى نتائج أكثر أهمية”.

وقال الرئيس الاوكراني “قمنا بتنسيق جهودنا المشتركة وبدأنا العمل على ضمانات أمنية ثنائية بعد إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع”، كما “ناقشنا تعاوننا الدفاعي الحالي والحاجة إلى تسريع اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثانية عشرة ضد روسيا” التي قدمتها أمس المفوضية للمجلس الأوروبي.