فون دير لاين إلى مصر والأردن يوم السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- من المقرر أن تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة مصر والأردن يوم السبت المقبل.

وحسب المتحدث باسم رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، إيريك مامير، فإن فون دير لاين ستستهل جولتها القصيرة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وتتوقف لاحقا في سيناء، حيث من المتوقع أن تصل شحنة من المساعدات الإنسانية الأوروبية إلى قطاع غزة.

وستنتقل بعدئذ رئيسة المفوضية إلى عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتتزامن زيارة رئيسة المفوضية مع جولة شرق أوسطية أوسع للممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تبدأ غدا ويختتمها الاثنين تشمل إسرائيل وفلسطين والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن.