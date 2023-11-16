منظمة إنسانية: انتهاكات من سلطات إيطاليا التي تريد وقف طائراتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت منظمة إنسانية، بانتهاكات من جانب السلطات الإيطالي، التي “تريد وقف عمل طائرات الرصد التابعة لنا”.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية، في مذكرة الخميس، إن “المحاولة الأخيرة التي قامت بها الحكومة الإيطالية لتخويفنا مثيرة للقلق للغاية”، فقد “تلقينا قبل بضعة أيام تحذيراً من هيئة الطيران المدني بشأن نشاط الرصد الجوي الذي نقوم به بمنطقة وسط البحر المتوسط”

وأضافت المنظمة أنهم “يزعمون أن تقديم المساعدة في حالات السفن المعرضة للخطر في عرض البحر الأبيض المتوسط، ​​مسؤولية حصرية للدولة”، مبينةً أن “هذا إساءة تهدف إلى ثنينا عن أداء أنشطة دعم الإنقاذ، في سياق يتزايد فيه عدد الضحايا باستمرار”.

وبالنسبة للمنظمة غير الحكومية، فـ”من الواضح أن الحجج المقدمة هي مجرد ذريعة سياسية لإلغاء الواجب القانوني والإنساني القائم، والمتمثل بالإنقاذ في البحر”، فـ”على أي شخص، بما في ذلك نحن، يقع واجب بذل كل ما هو ممكن لإنقاذ الأرواح البشرية”.

وأشارت (سي ووتش) إلى أن “السلطات الإيطالية والأوروبية تشوه القانون الدولي”، كما “تسعى إلى تشجيع عمليات الإعادة غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي لولا طائراتنا لكانت تمرّ دون أن يلاحظها أحد”.